Brie Larson, interprete di Captain Marvel, posta una foto in palestra divenuta virale

Brie Larson, Premio Oscar per Room e interprete del personaggio fumettistico di Captain Marvel nel MCU, ha recentemente postato uno scatto social che la ritrae in pieno regime d'allenamento, ed è diventato subito virale, date un'occhiata! https://goo.gl/f9t14E

Brie Larson e Allison Brie si stanno allenando duramente, presumibilmente per dei ruoli che interpreteranno a breve. La Larson ha recentemente finito di girare sia il suo cinecomic, Captain Marvel, che Avengers 4, dove la vedremo - forse - intervenire per cercare di distruggere Thanos, il Titano Pazzo.

La Larson ha dei muscoli incredibili, non trovate? Per quanto riguarda Allison Brie, lei ha in programma la terza stagione, confermata, di GLOW, lo show ambientato negli anni '80 del secolo scorso che ha per protagoniste delle donne wrestler!

La cosa che, probabilmente, ha fatto diventare questa foto virale è la caption che recita: "ALISON BRIE LARSON" e che dunque gioca sui nomi (uguali), delle due attrici che, naturalmente, sono anche bellissime e quindi è piuttosto comprensibile capire il motivo di tanto successo.

Che ne pensate?

"Captain Marvel segue le avventure di Carol Danvers, pilota dell’esercito americano il cui DNA viene fuso con quello di un alieno Kree a causa di un incidente, che le donerà superpoteri grazie ai quali diventerà fortissima, potrà volare e proiettare energia."