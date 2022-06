Brie Larson infiamma l'estate con una bollente foto social in costume da bagno

Dopo la prima foto di Daniela Melchoir dal set di Fast X, nelle scorse ore Brie Larson ha pubblicato uno scatto che ha infiammato i social durante una pausa dalle riprese del prossimo film della saga action con protagonista Vin Diesel.

"Niente di meglio di un po' di sole mattutino" scrive l'attrice premio Oscar nel post che trovate in calce all'articolo, post che svela due foto inedite che ritraggono Brie Larson in costume da bagno, illuminata dai raggi del giorno. I like e gli apprezzamenti dei fan non sono tardati ad arrivare, e tra i centinaia di migliaia di cuoricini alla Instagram è spuntato anche quello di Vin Diesel, che qualche giorno fa si era fatto immortalare con Brie Larson sul set di Fast X.

Ricordiamo che, dopo una lunga pausa dal mondo del cinema, iniziata nel 2019 in seguito all'uscita de Il diritto di opporsi - seguito il quale gli unici due ruoli sul grande schermo sono stati i camei Between Two Ferns, uscito sempre nel 2019, e quello dell'anno scorso in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli - Brie Larson si sta preparando al grande ritorno con titoli molto attesi in arrivo prossimamente: nel 2023 infatti la star riprenderà il ruolo di Carol Danvers nel sequel di Captain Marvel, The Marvels, e ovviamente si unirà alla Fast Family con Fast & Furious 10.

Inoltre, segnaliamo anche tre progetti imminenti per la televisione in streaming, dato che interpreterà Victoria Woodhull, la prima donna candidata alla presidenza nella storia americana, in un film biografico omonimo prodotto da Amazon Studios, oltre a partecipare ad una serie drammatica per Apple TV+ basata sulla vita dell'ufficiale della CIA Amaryllis Fox e al film Netflix Lady Business.