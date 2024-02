Brie Larson:'Incontrare Jennifer Lopez è stato molto profondo per me'

La star di The Marvels Brie Larson probabilmente non dimenticherà mai il suo primo incontro con l'idolo della sua infanzia, Jennifer Lopez, ai Golden Globe del mese scorso. Ospite di recente allo show di Jimmy Kimmel, Brie Larson ha ricordato quell'incredibile momento, cercando di trasmettere l'emozione di quel momento.

"Mia madre mi portò al cinema a vedere Selena e mi traumatizzò ma allo stesso tempo pensai 'Questo è quello che voglio fare nella mia vita'. Per me, lei semplicemente non esiste come essere umano. È tipo, il mio Dio" ha esclamato in studio da Jimmy Kimmel.



Larson ha ricordato l'incontro con Jennifer Lopez ai Globe:"Qualcuno ha detto 'Non pensavi che questo giorno sarebbe arrivato?'. E io ho risposto 'No, lei non esiste per me'. Non funziona così. Nel mio mondo, J.Lo è laggiù e io sono dall'altra parte della tv, sempre".

L'attrice ha ammesso che la scena in cui si incrocia sul red carpet dei Golden Globe con la popstar è un po' inquietante, perché 'se stessi facendo un'intervista e qualcuno venisse da me con quell'energia, farei un passo indietro'.



In futuro ci sarà la possibilità di vederle insieme in un film? A specifica domanda, Larson ha ribattuto:"Mi dispiace, hai visto la mia reazione? Non sembra che ci sia un legame professionale sul tavolo per me".

