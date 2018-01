Brie Larson in azione nel nuovo video dal set di Captain Marvel

Continuano ad arrivare i video dal set - non poi cosi- di Captain Marvel , il prossimo cinefumetto targatoin arrivo il prossimo anno che vedrànei panni della protagonista principale.

Oggi vi mostriamo un nuovo video dal set della pellicola che ci mostra Brie Larson interpretare il ruolo di Carol Danvers alias la supereroina nota come Captain Marvel. Ricordiamo che il costume indossato dalla Larson in questa sequenza è un prototipo e ricorda molto il costume indossato da Mar-Vell, il suo mentore, nei fumetti nonché uniforme degli Skrulls.

Anna Boden & Ryan Fleck (5 Giorni Fuori) sono stati scelti dai Marvel Studios per dirigere la prima pellicola stand-alone dedicata al personaggio. La sceneggiatura è stata firmata da Geneva Robertson-Dworet insieme a Nicole Perlman e Meg LeFauve.

La Larson guida un cast che include Ben Mendelsohn, DeWanda Wise e Jude Law; Samuel L. Jackson tornerà ad interpretare Nick Fury all'interno di questa pellicola. Il film, che sarà ambientato negli anni novanta, presenterà la prima apparizione degli Skrulls nel Marvel Cinematic Universe.

Captain Marvel uscirà l'8 marzo 2019, successivamente il personaggio sarà anche tra i protagonisti di Avengers 4, in uscita a maggio dello stesso anno.

I Marvel Studios hanno in uscita, il 14 febbraio, Black Panther, poi sarà la volta dell'attesissimo Avengers: Infinity War a fine aprile in Italia e, in estate, di Ant-Man and the Wasp. Oltre ai titoli sopracitati, nel 2019 la Marvel ha in programma anche Spider-Man: Homecoming 2, in uscita a luglio 2019.