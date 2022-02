Brie Larson, quanto guadagna la star di Captain Marvel nel MCU?

Ultimamente Brie Larson fa parlare di sé. L'interprete di Captain Marvel, infatti, è al centro di una polemica con gli Studios a causa di problemi contrattuali che metterebbero a rischio la sua posizione nell'MCU. Uno degli elementi messi sul banco è proprio una richiesta dell'attrice per l'aumento del suo cachet. Ma quanto guadagna attualmente?

Da quel che sappiamo, per il suo primo film standalone, Captain Marvel, l'attrice ha guadagnato ben 5 milioni di dollari, a cui si è poi andata a sommare una percentuale dei guadagni ottenuti al botteghino dalla pellicola. L'attrice, a quanto pare, ha firmato un contratto che la lega agli Studios per ben sette film, e in effetti subito dopo, sempre nel 2019, è apparsa anche in Avengers: Endgame, dove ha avuto poco spazio. Come sappiamo Kevin Feige vorrebbe fare di lei la futura leader della squadra, tuttavia le cose potrebbero cambiare a causa delle incredibili richieste contrattuali dell'attrice.

Larson, infatti, da sempre attiva per quanto riguarda le lotte sulla parità salariale tra uomini e donne, dovrebbe ottenere ben 15 milioni di dollari + bonus per The Marvels. Una cifra decisamente alta, che arriva a quella ottenuta da Chris Hemsworth e Chris Evans in Thor Ragnarok e Civil War, e da Scarlett Johansson nei quattro film degli Avengers e in Black Widow. La situazione sarebbe adesso in bilico da un punto di vista salariale: bisognerà infatti vedere se la Marvel deciderà di confermare l'attrice per il futuro o se a causa delle recenti divergenze sceglierà di sacrificarla. Vedremo.