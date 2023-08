Brie Larson gioisce per il rinvio di Dune 2: campo libero al box office per The Marvels?

Il rinvio di Dune: Parte 2 al 2024 farà la gioia di un film in particolare: The Marvel, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe con protagonista l'attrice premio Oscar Brie Larson.

Ancora atteso per il 10 novembre prossimo, infatti, il sequel di Captain Marvel 2 sarà il terzo e ultimo film del MCU in uscita nel 2023, e vanterà un raro cast di ensemble tutto al femminile che vedrà protagoniste oltre a Brie Larson anche Teyonah Parris di WandaVision e Iman Vellani di Ms. Marvel: nonostante le tre attrici, qualora gli scioperi WGA e SAG-AFTRA dovessero continuare anche fino al mese di novembre, rischiano di essere impossibilitate a partecipare alla campagne promozionale organizzata da Disney e Marvel Studios per accompagnare l'uscita del film, un nuovo aggiornamento riporta che lo studio non è interessato a rinviare The Marvels, a maggior ragione adesso che il botteghino di novembre ha perso un possibile pezzo da novanta come Dune: Parte Due.

Anzi, con il film Warner Bros e Legendary Picture diretto da Denis Villeneuve posticipato a marzo 2024, The Marvels potesse addirittura uscire con qualche giorno d'anticipo, spostandosi dal 10 novembre al 3 novembre (la data d'uscita precedentemente occupata da Dune: Parte Due) così da accaparrarsi una settimana aggiuntiva nelle sale del circuito IMAX, lasciate vacanti dal film tratto dal romanzo di Frank Herbert. Al momento della stesura di questo articolo, comunque, Disney non avrebbe ancora preso una decisione definitiva al riguardo, ed è probabile che alla fine The Marvels rimarrà ancorato al 10 novembre senza essere né anticipato né posticipato.

L'ultimo calendario pubblicato dalla Disney, rivelato durante il recente rapporto sugli utili e diramato in risposta proprio agli scioperi, confermava The Marvels in uscita il 10 novembre. In Italia, invece, The Marvels è atteso al momento per l'8 novembre. Vi terremo aggiornati.