Brie Larson gioca a Marvel Heads Up e indovina tutti i personaggi MCU

Ellen DeGeneres è sempre pronta a giocare nel suo popolare talk show, e ha approfittato della presenza in studio dell'ospite Brie Larson per organizzare una speciale partita di Heads Up a tema Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere nel video che vi abbiamo riportato in calce all'articolo, la star di Captain Marvel e Avengers: Endgame ha indovinato tutti i personaggi che il pubblico doveva indicare con gesti e imitazioni: fra i citati Thor, Iron Man, Wasp e Thanos, ma anche personaggi fuori dal MCU - o comunque future new entry - come Tempesta degli X-Men.

L'attrice ha addirittura indovinato la parola Wakanda, quando il pubblico ha imitato l'iconico gesto Wakanda Forever.

Vi ricordiamo che il Marvel Cinematic Universe tornerà il prossimo anno quando Black Widow darà il via alla Fase 4 (maggio 2020). Al film con Scarlett Johansson, Florence Pugh e Rachel Weisz seguiranno, fra cinema e Disney+, Gli Eterni (novembre 2020), Falcon & The Winter Soldier (autunno 2020), Shang-Chi, WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Loki, What If ...?, Spider-Man 3, Occhio di Falco e Thor: Love and Thunder.

Nella Fase 5 invece vedremo Blade con Mahershala Ali, Guardiani della Galassia 3, Captain Marvel 2 e un cross-over con Tom Holland, Ant-Man 3, Black Panther 2, Moon Knight, Ms. Marvel e She-Hulk. Per altri approfondimenti vi ricordiamo che il futuro del MCU è stato aggiornato qualche ora fa con nuove date fissate fino al 2023.