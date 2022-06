Brie Larson, fisico da urlo nella nuova foto! La star in costume fa impazzire i fan

La star di Captain Marvel, Brie Larson, ha pubblicato sui social una nuova foto che la ritrae in costume dimostrando di essere in grande forma fisica. L'attrice nella didascalia della foto ha scherzato sull'arrivo dell'estate e la presenza di lividi sul proprio corpo, causati dall'allenamento al quale si sottopone.

"L'estate è arrivata ma i lividi da allenamento sono per ogni stagione" ha scritto ironicamente l'attrice, premio Oscar per il suo ruolo in Room di Lenny Abrahamson. Già a novembre 2021, una sensualissima Brie Larson era comparsa sui social, facendo impazzire i fan.



Si tratta di un periodo ricco di impegni per Brie Larson, che vedremo nel 2023 in Fast & Furious 10, per la regia di Justin Lin, al fianco del protagonista assoluto del franchise, Vin Diesel.

Larson tornerà ad interpretare Carol Danvers/Captain Marvel nel film The Marvels, proseguendo il suo rapporto con l'MCU.



E proprio in relazione a The Marvels, l'allenamento di Brie Larson prosegue senza sosta, e gli effetti si vedono, a giudicare dall'immagine pubblicata su Instagram nelle ultime ore.

Nel 2021 Brie Larson è comparsa in un cameo di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, film diretto da Destin Daniel Cretton, facente parte del Marvel Cinematic Universe.



Captain Marvel sarà molto più potente in The Marvels, come ha anticipato qualche tempo fa la stessa attrice.