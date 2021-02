Brie Larson, fisico mozzafiato su Instagram: 'Anche i supereroi non rifanno il letto'

Brie Larson è una delle star Marvel più attente alle interazioni con i propri fan: la star di Captain Marvel è solita condividere più aspetti della sua vita quotidiana con i suoi follower su Instagram, anche quando si tratta di qualche piccola debolezza piuttosto umana.

Insomma, siamo onesti con noi stessi: quante volte abbiamo fatto fatica a trovare la forza e la voglia necessarie a dare una sistemata a casa, magari partendo da quel letto che proprio non avevamo voglia di rifare? Bene, da oggi noi scansafatiche possiamo sentirci meno soli: di tanto in tanto anche un'eroina come la nostra Brie cede alla pigrizia.

"Anche i supereroi non rifanno il letto ogni tanto" scrive l'attrice su Instagram postando una foto in cui vediamo alle sue spalle un letto effettivamente ancora in disordine; la nostra, comunque, ha sfoggiato il solito fisico perfetto anche in quest'occasione, confermandoci (nel caso in cui ce ne fosse bisogno) di star lavorando sodo in vista del suo prossimo ritorno in Captain Marvel 2.

L'importante, d'altronde, è che la nostra Carol Denvers s'impegni sempre al massimo per salvare l'universo: per rifare il letto ci sarà tempo in futuro! Di recente, intanto, Brie Larson aveva sfoggiato il suo outfit tutto viola su Instagram; secondo le ultime voci, invece, Captain Marvel 2 approfondirà il rapporto tra Carol e Monica.