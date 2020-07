Brie Larson, quale film sarà considerato un classico tra 50 anni? Ecco la curiosa risposta

Brie Larson ha lanciato il suo canale YouTube, annunciando ai fan alcune delle sue prossime interviste, tra cui la comica Lilly Singh e Sean Evans, conduttrice di Hot Ones. E proprio in Hot Ones a Brie Larson, che vi ha partecipato di recente, è stato chiesto quale fosse il film contemporaneo che tra 50 anni sarebbe stato considerato un classico.

"Penso che ci sia una grande possibilità che Ritratto della giovane in fiamme possa essere considerato un classico" ha dichiarato l'attrice.

Il film di Céline Sciamma ha vinto il Prix du scénario al Festival di Cannes 2019. Ambientato nella Bretagna del 1770, Ritratto della giovane in fiamme racconta la storia della pittrice Marianne, incaricata di ritrarre Héloïse, una giovane donna alla quale è stato imposto un matrimonio dopo aver lasciato il convento. Il rapporto tra le due ragazze si farà sempre più intimo.



Brie Larson ha raccontato di recente di aver partecipato ad un casting di Star Wars, saga che potrebbe vederla in futuro tra i protagonisti.

Larson è diventata nota al pubblico di tutto il mondo grazie ai ruoli da protagonista in Room, film grazie al quale ha ottenuto il premio Oscar alla miglior attrice protagonista e in Captain Marvel, dove interpreta Carol Danvers/Captain Marvel, invincibile eroina del film di Anna Boden e Ryan Fleck.

Il sequel di Captain Marvel potrebbe essere diretto da Angelina Jolie, come sembra richiesto da molti fan sul web.

Brie Larson tornerà nel ruolo anche nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.