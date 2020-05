Brie Larson festeggia lo Star Wars Day: il romantico siparietto con Han Solo su Twitter

Ieri si è festeggiato lo Star Wars Day, il famoso May the 4th, e per l'occasione Brie Larson, interprete di Captain Marvel, è comparsa su Twitter per celebrare la ricorrenza.

Come potete vedere in calce all'articolo, però, il suo post ha attirato l'attenzione dell'account principale del franchise: alla frase dell'attrice "Ti amo Star Wars", il profilo ufficiale della saga ha risposto "Lo so", con tanto di gif della celebre scena con protagonista Han Solo.

Trovate il romantico botta e risposta in calce all'articolo.

Negli anni trascorsi da quando la Larson è stata scelta per il MCU sono stati annunciati una manciata di progetti di Lucasfilm, che hanno acceso varie ipotesi di vedere l'attrice raccogliere il ruolo di protagonista nella sua amata saga ambientata in una galassia lontana lontana. Le speculazioni si sono impennate quando il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è stato annunciato come produttore di un nuovo misterioso film di Star Wars, con la Larson stessa che nei mesi successivi ha incoraggiato le voci di corridoio ribadendo in lungo e in largo il suo amore per il franchise, arrivando addirittura a condividere alcune foto che la ritraevano nei panni di una Jedi.

Nella giornata di ieri inoltre è stato annunciato che Taika Waititi dirigerà un nuovo film di Star Wars, cosa che avvicina ancora di più i Marvel Studios al franchise della Lucasfilm: pensate che la Larson prima o poi avrà un'occasione? Ditecelo nei commenti.