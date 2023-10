Brie Larson e la faida con i fan MCU: come nasce la controversia social?

The Marvels sarà uno dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe a debuttare sul grande schermo e, nonostante l’attesa relativa a ogni progetto Marvel, il film si troverà a dover rispondere a un momento non particolarmente brillante relativo ai cinecomic e alle polemiche montate da mesi su Internet rispetto alla protagonista, Brie Larson.

Dopo aver parlato delle reazioni alle prime proiezioni di The Marvels, torniamo a parlare del prodotto del Marvel Cinematic universe e in particolare delle controversie legate a una delle protagoniste del lungometraggio, Brie Larson.

La parte più intransigente e in qualche modo tossica della Rete, non ha infatti mai preso in particolare simpatia la star hollywoodiana, le sue prese di posizione su certi temi, e, per estensione, il suo ruolo di eroina nell’universo Marvel.

Tutto potrebbe essere ricondotto a un tweet della Larson risalente al 2017 e in cui l’attrice aveva deciso di denunciare pubblicamente la difficoltà dell’essere donna nella società contemporanea: il post faceva riferimento, infatti, al fatto che un addetto di un aeroporto le avesse chiesto il numero dopo che l’attrice gli avesse accennato un sorriso.

Non tutti i fan cinematografici presero le parti della californiana, con molti utenti dei social che polemizzarono sul fatto che l’incidente capitatole non fosse in alcun modo grave e accusandola, in qualche modo, di aver esagerato nel presentare la questione utilizzando certi termini.

A esacerbare la questione, probabilmente, c’è stata anche la percezione del personaggio di Captain Marvel, vista come eccessivamente egoista e arrogante da una parte del pubblico.

Da quel momento il rapporto non sembra mai essersi appianato del tutto e, rischia, a tutti gli effetti, di diventare un elemento importante per quanto riguardi la risposta al box office del nuovo film della Casa delle Idee.

In attesa di capire come verrà accolto il suo nuovo film, e a proposito dei rischi che corre al botteghino vi lasciamo alle cinque ragioni per cui The Marvels rischia di essere un flop.