Brie Larson emozionatissima al primo incontro con Jennifer Lopez:'Ora piango'

Brie Larson ha vissuto un momento che non dimenticherà mai durante la serata dei Golden Globe al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. Mentre percorreva il red carpet, Larson si è accorta che Jennifer Lopez stava camminando proprio accanto a lei. L'attrice del Marvel Cinematic Universe è una grande fan di J.Lo.

Accortasi della presenza della popstar, Brie Larson ha iniziato ad agitarsi per l'emozione e ha dichiarato di essere sul punto di piangere. In quel momento Jennifer Lopez si è voltata e si è diretta proprio in direzione della star di Captain Marvel, sul palco per l'intervista a Entertainment Tonight.



"Oh, mio Dio. Sto per piangere. Non riesco a resistere a J.Lo" ha dichiarato entusiasta ai microfoni Larson.

Jennifer Lopez, che nel 2022 è convolata a nozze con Ben Affleck, è il motivo per il quale Brie Larson ha deciso di diventare attrice, e proprio per questo ha sempre desiderato incontrarla:"Significhi molto per me... Ho visto Selena [film del 1997 con J.Lo] e mi ha fatto venire voglia di diventare un'attrice. E sei sempre stata così importante per me, era un mio sogno. La tua etica del lavoro è così importante. Grazie, volevo dirtelo da tanto tempo, non pensavo che sarebbe avvenuto ora. Ok, devo andare a farmi un bicchierino di tequila o qualcosa del genere" ha concluso l'attrice.



Non perdetevi tutti i vincitori dei Golden Globe, per quanto riguarda le categorie cinematografiche, che hanno visto trionfare Oppenheimer e Povere creature!