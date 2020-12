Brie Larson diventerà l'attrice più pagata di Hollywood grazie a Captain Marvel 2?

Non sappiamo ancora quando inizieranno le riprese dell'annunciato e atteso Captain Marvel II con protagonista Brie Larson, secondo capitolo del franchise MCU in arrivo nel 2022, ma l'insider Daniel Ritchman arriva nelle ultime ore ad affermare che l'attrice potrebbe diventare l'attrice più pagata di Hollywood proprio grazie al cinecomic.

Questo significa che il contratto che sottoscriverà (o ha già sottoscritto, magari è in fase di finalizzazione) con i Marvel Studios le farà guadagnare la bellezza di 15 milioni di dollari, con l'aggiunta di lucrose clausole contrattuali legate ai guadagni del film.



Captain Marvel 2 è stato annunciato ufficialmente lo scorso gennaio, confermando l'addio di Anna Boden e Ryan Fleck, i due registi del primo film. Già in quel periodo si parlava di una regista donna come papabile per la successione, e infatti alla fine la scelta è ricaduta su Nia da Costa, prossimamente in sala con l'atteso reboot cinematografico di Candyman.



Captain Marvel ha incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino, contribuendo al successo sul grande schermo di Carol Danvers, interpretata dal premio Oscar Brie Larson, che ha dichiarato in passato:



"Probabilmente si tratta del personaggio più dinamico che abbia mai interpretato. Ho dovuto attraversare ogni emozione possibile con lei... ecco cosa voglio: voglio vedere personaggi femminili complicati. Voglio che non sia una persona semplice. Mi sorprendo sempre di quello che sta accadendo, quindi spero che sia venga fuori sullo schermo".



Captain Marvel II uscirà nelle sale cinematografiche americane l'8 luglio 2022.