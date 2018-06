Brie Larson è diventata 'più forte' nell'interpretare Captain Marvel,scelto il compositore

Il film dedicato a Captain Marvel, in uscita a marzo 2019 per la regia del duo Ryan Fleck & Anna Boden, ha finalmente un compositore a bordo. Ed è una donna.

Sarà Pinar Toprak ad occuparsi dello score del cinefumetto targato Marvel Studios. La Toprak, che ha già composto le musiche per il serial televisivo Krypton, sarà la prima donna ad occuparsi delle musiche di un cinefumetto. Oltre a Krypton, la compositrice ha realizzato le musiche del videogame Fortnite ed ha composto le musiche aggiuntive di Justice League.

Intanto la protagonista, Brie Larson, ha svelato a Variety di essersi allenata duramente per la parte e di essere capace, al momento, di sollevare molti più kg di prima ma non solo. La Larson si è aperta con il giornale ed ha affermato di aver imparato molto dalla parte di Carol Danvers: "Posso dirvi che ho capito di essere molto più forte di quanto avessi realizzato interpretandola. Un bel po' della mia vita recente è come se fosse accaduta a qualcun'altro. Penso che parte di ciò sia un meccanismo di difesa. Credo che sia meglio continuare ad avere una personale comprensione di sé stessi piuttosto che una che è stata messa su di me dal mondo esterno. Affrontando una pellicola del genere, che richiede cosi tanto e prende cosi tanto, ho realizzato quanto forte io fossi".



E riguardo il personaggio in sé dichiara: "quanto è forte? Può muovere pianeti! Ecco quanto è potente!".