Brie Larson dirà addio all'MCU dopo The Marvels? Le ultime indiscrezioni

Il casting di Brie Larson per il ruolo di Captain Marvel non è stato dei più felici, almeno a giudicare dal modo in cui una grossa fetta di fandom ha sempre osteggiato la scelta degli Studios di puntare sulla star di Room: nonostante le critiche, comunque, la nostra Brie è ancora salda al suo posto... Ma per quanto tempo lo sarà ancora?

Mentre già si parla di rischi importanti per The Marvels al box-office, ad entrare a gamba tesa sulla questione è Joanna Robinson, già autrice del libro MCU: The Reign of Marvel Studios: secondo Johnson le critiche feroci indirizzate a Larson sin dai tempi del suo esordio avrebbero messo l'attrice nelle condizioni di non voler più tornare a dar volto alla sua Carol dopo il film che vedrà il team up con Ms. Marvel e Monica Rambeau.

"I Marvel Studios hanno messo Brie Larson al centro dell'attenzione nell'MCU. Non so se Brie fosse effettivamente la persona sbagliata per il ruolo. Tutte quelle critiche tossiche potrebbero però portarla a non voler più interpretare Carol Danvers" sono state le parole della scrittrice. The Marvels sarà dunque l'ultimo atto per Brie Larson nel Marvel Cinematic Universe? Staremo a vedere! Voi, intanto, fateci sapere nei commenti qual è il vostro parere su Captain Marvel.