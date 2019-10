Brie Larson conferma di volere un team-up tutto al femminile nel MCU

Parlando con Variety, Brie Larson ha confermato la volontà di partecipare ad un gruppo di Avengers tutto al femminile in uno dei prossimi crossover del Marvel Cinematic Universe.

La sua Captain Marvel è stata la prima supereroina protagonista di un film dei Marvel Studios - presto sarà seguita anche da Black Widow - ma l'attrice e altre sue colleghe hanno in mente un vero e proprio team-up al femminile.

"Dirò che molti membri del cast femminile della Marvel si sono avvicinati a Kevin dicendo 'Siamo insieme, vogliamo farlo'" ha detto la Larson durante l'intervista. "Cosa succederà, non ne ho idea. Non sono responsabile del futuro della Marvel, ma è qualcosa di cui siamo molto appassionati e se ne parlano abbastanza persone in giro per il mondo, allora forse accadrà."

Le protagoniste principali del MCU hanno avuto un momento 'girl power' in Avengers: Endgame, e per l'attrice le riprese di quella scena sono state anche un modo per legare con le sue colleghe: "E' stata una bellissima giornata. Essere insieme a tutte quelle donne per tutto il giorno ti dava una strana sensazione, perché era un segreto e nessuno poteva parlarne - sembrava di far parte di una sorta di congrega che lavora insieme per questo obiettivo. E' stata un'opportunità per passare del tempo insisieme. E come molte persone sanno, molte volte le donne non lavorano insieme. E' stato un po' come una boccata d'aria vedere in questa industria più film femminili, ci ha dato l'opportunità di comunicare l'una con l'altra. E' così eccitante stare insieme alle tue colleghe e condividere le proprie storie."

Al momento l'unica certezza è che Captain Marvel tornerà con un secondo capitolo in arrivo non prima del 2022, senza contare ovviamente eventuali apparizioni nel resto dei film (e delle serie tv) del franchise.