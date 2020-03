Brie Larson condivide nuove foto dal suo primo camera test nei panni di Captain Marvel

Attraverso il suo account ufficiale su Instagram, Brie Larson ha condiviso per la prima volta alcune nuove immagini che la vedono impegnata nel suo primo camera test ufficiale per Captain Marvel, in cui l'attrice provò il costume di scena.

Nonostante il primo film in cui compare il personaggio sia cronologicamente il Captain Marvel diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, uscito nel marzo 2019, la Larson iniziò il suo impegno con i Marvel Studios recitando nei panni del personaggio ma nella versione poi apparsa all'inizio di Avengers: Endgame, con la stessa attrice che in precedenza rivelò che inizialmente non sapesse nemmeno quale tipo di scena stesse girando (non avendo mai letto il copione di Endgame, ancora in sviluppo all'epoca).

A giudicare dalle due foto pubblicate dall'attrice sul suo profilo, sembrerebbe che questo camera test si sia svolto sul set proprio di Avengers: Endgame (il set sembra quello del pianeta Vormir e l'outfit è esattamente quello visto nell'ultimo crossover Marvel). Nella didascalia a corredo delle immagini, la Larson ha scritto: "Foto dal mio primo camera test con il costume addosso. Stavamo ancora cercando di capire quali sarebbero state le movenze del personaggio e la sua cifra stilistica e io stavo ancora cercando di capire come muovermi con quel costume di pelle".

Brie Larson tornerà nuovamente a interpretare Carol Danvers nel sequel di Captain Marvel, per cui la produzione è alla ricerca di una regista. Dato che la produzione di Captain Marvel a suo tempo venne denominata "Warbird Productions", questo sembra certamente indicare che le cose dietro le quinte iniziano a muoversi con una certa rapidità per l'atteso sequel con Brie Larson. Vi ricordiamo che Captain Marvel 2 sarà scritto dalla sceneggiatrice Megan McDonnell, che ha già lavorato alla sceneggiatura di WandaVision.

La data di uscita dovrebbe essere fissata entro il 2022.