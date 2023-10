Brie Larson compie 34 anni: 'Danza e football? No, volevo stare in camera mia'

Brie Larson non ha mai nascosto il suo estro artistico, soprattutto in età adolescenziale: durante quegli anni in cui il grosso degli individui scopre le gioie della vita sociale e degli eventi capaci di aggregare migliaia di persone, la star di The Marvels preferiva infatti concentrarsi su se stessa e sulle sue passioni.

La star recentemente apparsa nel nuovo teaser di The Marvels, e che oggi spegne 34 candeline, ha infatti raccontato come, da ragazzina, preferisse andare starsene a casa a dipingere piuttosto che seguire lezioni di danza o andare allo stadio per il football com'era solito che facessero le sue coetanee ai tempi delle scuole superiori.

"Non ero interessata ad andare a prendere lezioni di danza, non volevo andare a vedere le partite di football. Quello che volevo era starmene in camera mia a dipingere pareti e fare roba strana. Quello era ciò che volevo ed ho potuto fare ciò che volevo, quindi per me questa è stata l'esperienza delle scuole superiori" sono state le parole della nostra Brie.

Un lato della sua personalità che Larson ha d'altronde espresso in qualche modo anche nei suoi film, si pensi soprattutto ad Unicorn Store (no, Room non conta come film sulla voglia di restarsene in camera propria). Buon compleanno, Brie!