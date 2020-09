Brie Larson come Vedova Nera e Jane Foster: l'attrice fece i provini per la Marvel!

Nel corso di uno dei suoi nuovi video sul proprio canale YouTube, l'attrice premio Oscar Brie Larson ha rivelato ai suoi fan di aver provato ad entrare nel Marvel Cinematic Universe ben prima di essere scelta per il ruolo di Carol Danvers in Captain Marvel.

La Larson, che sul proprio canale YouTube sta portando avanti una serie nella quale rivela tutti i progetti per i quali ha fatto audizioni nel corso degli anni senza però ottenere la parte, nel suo ultimo video ha spiegato che nel 2010 tentò di entrare nelle produzioni Marvel Iron Man 2 di Jon Favreau e Thor di Kenneth Branagh.

La star non ha rivelato nello specifico per quali ruoli tenne le audizioni, ma i fan di certo sapranno che le due pellicole non hanno un numero smisurato di personaggi femminili importanti: per Iron Man 2, esclusa Pepper Potts già 'occupata' da Gwyneth Paltrow, l'unico nome rilevante a venire in mente è quello di Natasha Romanoff / Vedova Nera, ruolo che alla fine andò a Scarlett Johansson.

Per quanto riguarda Thor, invece, il film con Chris Hemsworth offriva tre ruoli femminili appetibili per una giovane attrice com'era allora la Larson: ovviamente che c'è Jane Foster, parte che sarebbe andata a Natalie Portman, ma è possibile che all'epoca la Larson fosse troppo giovane per la parte dell'interesse sentimentale del Dio del Tuono. Tuttavia, il film includeva anche i personaggi di Darcy Lewis e Lady Sif, che alla fine però vennero affidate a Kat Dennings e Jaimie Alexander.

Entrambe le 'Thor-Girls', tra l'altro, potrebbero tornare nel futuro del MCU: Darcy nella mini-serie WandaVision, mentre Lady Sif in Thor: Love & Thunder.