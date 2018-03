Brie Larson è Captain Marvel nei nuovi scatti dal set del film

Come confermato questa mattina, le riprese di Captain Marvel sono ripartite ufficialmente, ed ecco arrivare in rete delle foto dal set che ci mostranonei panni della supereroina protagonista. Trovate tutto dopo il salto.

"E' una commedia d'azione, direi. Era anche il tono che volevo per Tomb Raider ma non sono riuscita ad impormi... ma è un tono che va bene per Captain Marvel. Adoro i personaggi femminili divertenti. E mentre Lara Croft è seria, mi piace l'idea di Carol Danvers essere un personaggio divertente. Io non ho inventato niente. Carol Danvers, anche nei fumetti, è uno dei personaggi più divertenti mai scritti. E' insolente, intelligente, non le manda a dire... il fumetto ha fatto uno splendido lavoro e il team del film ha cercato di restare fedele alla controparte cartacea" ha spiegato la sceneggiatrice del film, Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider), durante una recente intervista.

Nel cast ritroveremo anche Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury e, potenzialmente, anche Cobie Smulders come Maria Hill. La pellicola sarà ambientata negli anni '90 e racconterà del primo incontro di un giovane Fury - senza benda - con la prima supereroina del Marvel Cinematic Universe. Il film introdurrà anche gli Skrulls all'interno dell'Universo Marvel.

Nel cast troveremo anche Ben Mendelsohn e Gemma Chan, mentre Jude Law interpreterà Mar-Vell, il Capitan Marvel originale e mentore di Carol Danvers (Larson). Nel film vedremo anche Lashana Lynch. La regia è affidata a Anna Boden & Ryan Fleck.

Captain Marvel debutterà nei cinema a marzo 2019.