Brie Larson cancella i commenti degli haters dal suo canale YouTube, e scoppia la polemica

Non è tutto rose e fiori sul pianeta YouTube, e la nuova paladina della piattaforma Brie Larson sembra essersene accorta molto in fretta, vista la polemica che ha scatenato con il suo primo e unico video.

Innanzitutto gli spettatori hanno fatto piovere dislike in quantità, al punto che il numero dei pollici in giù al momento è vicino ad eguagliare il numero dei like lasciati al video. Per di più l'attrice è stata accusata di sfruttare la fama di attrice per imporsi sulla piattaforma, esibendo un atteggiamento falsamente disinvolto. La sua volontà di proporre temi che siano inclusivi e adatti a tutti non sembra essere andata a genio ai più, e per questo è stata accusata di essere una privilegiata bianca, una "regina di Hollywood" che sta tentando di appropriarsi di un mezzo di comunicazione come YouTube senza preoccuparsi di seguire la difficile "gavetta" che tutti gli YouTubers sono costretti a fare.

In seguito alle polemiche, gli utenti sottolineano come un grande numero di dislike sia stato eliminato, e persino molti commenti rimossi. Insomma, non un avvio con i fiocchi per Captain Marvel, che deve essersi sentita sopraffatta dalle critiche negative. È anche possibile che alcuni dei commenti eliminati siano sfociati in insulti personali (non sarebbe la prima volta, nel magico mondo del web), ma di sicuro la polemica non si è arrestata, ed è tutt'ora possibile leggere le testimonianze piccate degli utenti.

Larson aveva inoltre mostrato con orgoglio la sua Nintendo Switch, dichiarandosi appassionata di videogiochi e grande giocatrice di Animal Crossing.