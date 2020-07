Brie Larson buttò fuori di casa il fidanzato per finire Super Mario Galaxy in pace

Avevamo solo una certezza nella vita: le star di Hollywood non sono dei geek ossessionati dai videogiochi. Beh, dopo la passione di Henry Cavill per il fantasy e per The Witcher, e il canale Youtube di Brie Larson possiamo dire che il medium videoludico ha in realtà un grande successo anche tra di loro.

Quest'ultima ha infatti rivelato di essere stata una fan del mitico Super Mario Galaxy ai tempi della Wii e di essere in generale una nintendara della prima ora: "Avevo il Nintendo originale, con il primo Super Mario, il gioco de La Sirenetta e un gioco di pallavolo". Ha avuto ovviamente modo di parlarne nel primo video postato sul suo canale (al minuto 10:58), anche grazie alle domande del suo ospite, lo YouTuber Swoozie.

Quando gli ha chiesto di raccontargli qualcosa di divertente legato al mondo dei videogiochi lei non ci ha pensato due volte e ha risposto: "Ho buttato fuori di casa il mio primo ragazzo perché stavo provando a superare il livello finale di Super Mario Galaxy. Diceva che stavo prendendo la cosa troppo seriamente, quindi l'ho buttato fuori di casa".

Non ci sentiamo di darle torto. Mai infastidire una gamer, soprattutto se sta affrontando il finale di un gioco sul quale ha speso decine e decine di ore... Chissà come sarà andata a finire la loro storia. Il ragazzo alla fine avrà accettato di condividere il cuore di Brie Larson con il simpatico Mario?

L'attrice ha anche rivelato di aver fatto un provino per Star Wars, e se la sua carriera di YouTuber non dovesse decollare può sempre "accontentarsi" di essere una delle attrici più apprezzate del panorama moderno.