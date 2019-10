Brie Larson da bambina con Captain America in una foto postata sui social

Nelle scorse ore Brie Larson, interprete di Captain Marvel, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che sottolinea il suo amore per i personaggi della Marvel Comics.

Come potete vedere in calce all'articolo, nello scatto una Brie Larson ancora bambina viene mostrata appesa al collo di una persona (probabilmente suo padre) mascherata da Captain America. Chissà cosa direbbe oggi quella bambina sapendo che, crescendo, avrebbe recitato al fianco di Captain American nel film col maggior incasso della storia del cinema?

Proprio ieri, il personaggio è stato portato all'attenzione da Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok e del futuro Thor: Love & Thunder, che ha commentato la possibilità che Captain Marvel abbia una relazione con Valchiria: Tessa Thompson, interprete del nuovo Re di New Asgard, ha confermato che il personaggio sarà il primo eroe apertamente LGTBQ del Marvel Cinematic Universe, e i fan sono intrigati dalla possibilità di vederla iniziare una storia d'amore con Carol Danvers.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Nel frattempo vi ricordiamo che la Fase 4 del MCU inizierà con Black Widow e proseguirà tra cinema e Disney+ con Falcon & The Winter Soldier, Gli Eterni, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Loki, What If ...?, Spider-Man 3, Occhio di Falco e Thor: Love & Thunder.

Captain Marvel 2 farà invece parte della Fase 5 insieme a Black Panther 2, Guardiani della Galassia 3, Moon Knight, Ms. Marvel, Blade, She-Hulk, un film crossover con Spider-Man e i probabili Ant-Man 3, Nova e Fantastic Four.