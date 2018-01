Brie Larson ha autografato un fumetto di Captain Marvel alla Base Air Force del Nevada

si è messa a firmare autografi sui fumetti di Captain Marvel mentre si trovava alla Air Force Base di Las Vegas, in Nevada, per una visita. L'attrice premio Oscar è titolare del ruolo di, l'eroina dai poteri sovrumani Captain Marvel, appunto!

Le riprese del cinefumetto Marvel Studios dedicato a questa fantastica ragazza che si ritrova ad avere in sé i poteri degli alieni Kree, inizieranno il prossimo mese, a febbraio, cioè. E Brie Larson ha iniziato a familiarizzare con il suo ruolo, che prevede un periodo di carriera militare, andando proprio in una base militare, la Nellis Air Force di Las Vegas.

Carol Danvers è infatti un membro della United States Air Force, almeno durante un periodo della sua vita, prima cioè di acquisire i poteri Kree. Mentre l'attrice premio Oscar si trovava in visita alla Nellis, quindi, ha trovato il tempo per firmare alcuni autografi, compresa una copia del primo numero di Captain Marvel #1, datato gennaio 2016. Qui sotto potete trovare il post social che mostra l'attrice nell'atto di apporre la firma sul fumetto.

In Captain Marvel, oltre alla Larson, ci saranno Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Jude Law nei panni del Dottor Walter Lawson, a.k.a. Mar-Vell, e DeWanda Wise in un ruolo al momento sconosciuto. Ben Mendelsohn pare sia in trattativa per interpretare il ruolo del villain. Potrebbe infatti interpretare il leader degli Skrull, razza aliena opposta ai Kree che, proprio in Captain Marvel, dovrebbe fare la sua prima apparizione cinematografica.

Captain Marvel arriva in sala l'8 marzo 2019.