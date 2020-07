Brie Larson: attrice, YouTuber e anche cantante con la cover di un brano di Taylor Swift!

Con una nuova carriera di YouTuber davanti a lei e l'attesa per Captain Marvel 2, la superstar Brie Larson si è data alla musica tramite la sua pagina ufficiale del social network Instagram.

Il brano selezionato per la performance è uno degli ultimi successi di Taylor Swift, ovvero 'The 1', traccia di apertura dell'ultimo album della pop-star "Folklore".

"Ecco la cover di 'The 1' di Taylor Swift" si legge sul post che trovate in basso. "Dedicato alla mia amica di sempre Jessie Ennis".

La nuovissima canzone della Swift non è l'unica performance che la Larson ha condiviso negli ultimi mesi. In precedenza, l'attrice ha adattato anche "Be Alright" di Ariana Grande e "July" di Noah Cyrus, e ha anche sfoggiato una chitarra che le è stata donata da Nancy Wilson dopo la cover di "Crazy on You" per un contenuto speciale di Captain Marvel. Il talento musicale non è una novità per la star, ma ultimamente i contenuti di questo tipo sono aumentati grazie al suo canale YouTube, dove tra le altre cose condivide anche video di gameplay di Animal Crossing, risponde alle domande dei fan e ospita conversazioni con leader della comunità e attivisti sociali.

Per altri approfondimenti ecco gli ultimi rumor su Captain Marvel 2, film del Marvel Cinematic Universe attualmente in sviluppo e previsto per l'estate 2022.