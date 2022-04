Brie Larson, l'attrice di The Marvels anticipa un nuovo, misterioso progetto

La protagonista di The Marvels e interprete di Carol Danvers a.k.a. Captain Marvel, nonché attrice vincitrice di un Premio Oscar Brie Larson ha un nuovo progetto in cantiere, di cui però non piò ancora parlare... Di cosa si tratterà mai?

È da un po' orma che Brie Larson ha ultimato le riprese di The Marvels, e mentre l'attrice ha già altri progetti per le mani (sapevate che Larson sarà in Fast & Furious 10?), pare che ve ne siano anche altri in arrivo.

È sui social, infatti, che arriva l'annuncio di un nuovo... Qualcosa.

"Vi piace quando anticipo qualche nuovo progetto di cui non posso parlare? Perché questo è un altro progetto di cui non posso parlare" ha scherzato l'attrice su Twitter, mostrando delle sue foto davanti a un microfono.

Podcast in arrivo per l'interprete di Carol Danvers, magari? Al momento non ci è dato saperlo, ma sicuramente sarà l'attrice stessa a fornirci qualche aggiornamento in merito nel prossimo futuro.

Intanto, manca ancora diverso tempo per il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe, dato che i prossimi lungometraggi che vedremo sul grande schermo saranno quelli dedicati a Doctor Strange e Thor, mentre The Marvels è stato recentemente spostato al mese di febbraio 2023, e quindi direttamente al prossimo anno.