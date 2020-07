Brie Larson, l'appello a Nintendo: 'Fate un film di Metroid con me nei panni Samus'

La star di Captain Marvel Brie Larson non ha mai nascosto la sua passione per i videogiochi Nintendo, da Luigi's Manson 3 al più recente Animal Crossing: New Horizon, e ora si è anche offerta per interpretare Samus in un live-action di Metroid.

Durante un'intervista con Gary Whitta, il cui talk show si svolge proprio all'interno dell'ultimo Animal Crossing, l'attrice ha infatti spiegato: "Mi piacerebbe davvero tanto. Due anni fa mi sono vestita da Samus per Halloween. "Era una costume da 20 dollari che avevo comprato su Amazon, una cosa da nulla, ma ero molto eccitata e ho postato una foto. Credo ai averla condivisa su Instagram, è un sacco di gente mi ha scritto 'Wow!".

"Era il personaggio che usavo sempre in Super Smash Bros e la adoro. Da lì è iniziato tutto e io non ho mai frenato quella storia, voglio assolutamente partecipare a quel film" ha aggiunto la Larson, per poi rivolgersi direttamente a Nintendo: "Perciò Nintendo, te lo dico ancora una volta, a me piacerebbe farlo!"

Per avere un'idea di come la Larson potrebbe apparire nei panni di Samus, in calce all'articolo potete trovare un concept realizzato da BossLogic, al quale l'attrice aveva risposto: "Stai realizzando il mio sogno."

L'attrice, lo ricordiamo, tornerà nel ruolo di Captain Marvel con il sequel previsto per l'8 luglio 2022.