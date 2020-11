Quante volte Brie Larson è apparsa nuda nei film? Tutti i ruoli senza veli della star

Vincitrice del premio Oscar per Room e idolo delle folle col suo ruolo di Captain America, che ha interpretato anche in Avengers: Endgame, l'attrice Brie Larson è una delle più richieste a Hollywood e i suoi fan la considerano anche una delle più belle in assoluto.

L'attrice classe '89 nel corso della sua carriera non ha ancora accumulato tantissimi ruoli, è attiva fin dal 1999 ed è apparsa 'solo' in una trentina di film con pochissimi davvero valevoli di menzione. Eppure, anche in questa cerchia ristretta di titoli, ce ne sono alcuni che l'hanno vista protagonista di diverse sequenze senza veli.

Il nudo di Brie Larson più famoso di tutti è quello in Tanner Hall: Storia di un'amicizia, dramma del 2009 diretto da Francesca Gregorini e Tatiana von Furstenberg: il film racconta la storia di crescita di quattro amiche che vivono in un collegio, e fra le protagoniste (tra le quali anche Rooney Mara, Amy Ferguson e Georgina King) la Larson interpreta Kate, quella più provocante e disinibita.

Due anni più tardi, nel 2011, Brie Larson si spoglia anche per The Trouble With Bliss, dove interpreta Stephanie, e poi di nuovo nel 2013 per The Spectacular Now, nel quale interpreta Cassidy.

Ricordiamo che prossimamente Brie Larson sarà vista in Captain Marvel 2, entrato ufficialmente in produzione ai Marvel Studios.

