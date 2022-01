Brie Larson annuncia il suo ritorno su YouTube: 'I'm back!'

Brie Larson ritornerà su YouTube. Dopo una pausa di qualche mese, a causa degli impegni sul set di The Marvels, la star ha annunciato che ritornerà a pubblicare video in maniera costante sul suo canale Youtube, nato nell'estate del 2020.

A luglio 2021, infatti, Larson aveva annunciato che avrebbe messo in pausa la pubblicazione di nuovi contenuti sul suo canale Youtube a causa degli impegni lavorativi, promettendo che non avrebbe abbandonato del tutto il progetto, ma che sarebbe tornata con nuovi contenuti non appena possibile.

Dopo 6 mesi, Brie Larson ha mantenuto la promessa: dopo la fine delle riprese di The Marvels, l'attrice ha annunciato il suo ritorno con un breve video su Twitter (che trovate in calce all'articolo) in cui mostra qualche momento divertente nell'allestimento dell'angolo dedicato alle riprese.

A seguire, in un video di circa 5 minuti proprio sul suo canale YouTube, l'attrice racconta ai fan qualche dettaglio in più sul suo grande ritorno e afferma di voler riprendere a pubblicare aggiornamenti settimanali: "Sono stata via per un po', ho girato un film di cui non posso parlarvi, ma sapete... così è la vita, così è il mio lavoro. A volte devo mantenere segreto ciò che faccio" ha rivelato Larson nell'introduzione del video, mettendo in mostra la felpa con su scritto 'Danvers', un chiaro riferimento al personaggio che tornerà ad interpretare in The Marvels. "E' stata una fantastica esperienza, non vedo l'ora di raccontarvi di più quando potrò farlo".

Nonostante la lunga pausa da YouTube durante le riprese sul set di The Marvels, Brie Larson non aveva smesso di restare in contatto con i suoi followers: anzi, l'attrice ha pubblicato di frequente dei video dei suoi allenamenti per The Marvels, il sequel di Captain Marvel che la vedrà tornare nei panni di Carol Danvers e che uscirà in sala a febbraio 2023.