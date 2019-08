Brie Larson si sta già allenando per Captain Marvel 2? Un video sembrerebbe confermarlo

Esclusa la guerra fredda fra Disney e Sony per i diritti di sfruttamento di Spider-Man, il futuro del Marvel Cinematic Universe è comunque incredibilmente florido: in questo senso, dopo gli annunci della Fase 4 dei Marvel Studios, i fan già attendono nuove informazioni sulla Fase 5.

Ad oggi, a parte la presenza di Blade, non sappiamo nulla di ufficiale, se non che Guardiani della Galassia 3, Black Panther 2 e Captain Marvel 2 sono tutti capitoli ampiamente probabili per il post-Thor: Love & Thunder, ricordiamo ultimo capitolo della Fase 4 che uscirà a novembre 2021.

A questo proposito l'attrice Brie Larson ha postato su Instagram un video nel quale mostra il suo allenamento giornaliero, scrivendo: "Ci divertiamo un po' con le nuove prese, mettiamo su un po' di forza."

Da notare la risposta ammirata di Natalie Portman, che ha commentato: "Cooooosa? Ma sei fantastica!". Le due hanno recentemente discusso sul martello Mjolnir, dato che secondo la Larson anche Carol Danvers è degna di impugnarlo.

Al momento della stesura di questo articolo, la Larson non ha progetti futuri annunciati in via ufficiale. Un commento di Jason Walsh, che è stato l'allenatore dell'attrice per il primo Captain Marvel, ha sollevato speculazioni dato che afferma che "non posso aspettare che il pubblico veda cosa stiamo facendo".

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che, secondo Kevin Feige, l'ultimo film della Infinity Saga Far From Home cela indizi per Captain Marvel 2.