Brie Larson, primo allenamento in quarantena per Captain Marvel: ecco il video

Da quando ha lanciato ufficialmente il suo nuovissimo canale YouTube, Brie Larson pare averci preso decisamente gusto a caricare contenuti dalla sua vita privata e soprattutto da questo periodo di quarantena che ancora attanaglia in maniera preoccupante alcune zone degli Stati Uniti d'America, come la California.

Come noto, la California è stata costretta a un nuovo lockdown a causa dell'aumento fuori controllo dei contagi e del numero dei morti per Covid-19. In questo periodo, l'interprete di Captain Marvel non è rimasta con le mani in mano e ha aperto un canale YouTube ufficiale in cui poter condividere con i suoi fan alcuni momenti della sua vita privata o anche solo per scambiare due chiacchiere (l'attrice è attiva anche su Instagram). Oggi, ad esempio, ha condiviso il suo primo video allenamento dalla quarantena e la vediamo appunto allenarsi con l'aiuto del trainer Jason Walsh.

Nelle ultime ore Brie Larson ha anche trovato il tempo per caricare in rete una cover di un brano di Talor Swift, The 1, contenuta nel nuovo album di inediti della cantante americana: Folklore, uscito venerdì scorso.

La nuovissima canzone della Swift non è l'unica performance che la Larson ha condiviso negli ultimi mesi. In precedenza, l'attrice ha adattato anche "Be Alright" di Ariana Grande e "July" di Noah Cyrus, e ha anche sfoggiato una chitarra che le è stata donata da Nancy Wilson dopo la cover di "Crazy on You" per un contenuto speciale di Captain Marvel. Il talento musicale non è una novità per la star, ma ultimamente i contenuti di questo tipo sono aumentati grazie al suo canale YouTube, dove tra le altre cose condivide anche video di gameplay di Animal Crossing, risponde alle domande dei fan e ospita conversazioni con leader della comunità e attivisti sociali.