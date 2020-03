Brie Larson adora Animal Crossing e vorrebbe recitare in un film basato sul gioco Nintendo

In questi giorni di clausura forzata a causa della Pandemia di Coronavirus, non c'è davvero miglior gioco o miglior simulatore di vita da provare del bellissimo Animal Crossing New Horizon, titolo uscito da pochi giorni per Nintendo Switch a cui sembra essere molto affezionata e appassionata anche Brie Larson (Captain Marvel).

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di People, infatti, l'attrice ha spiegato tutto il suo amore per il titolo della Grande N: "Ho giocato l'originale per la prima volta su Nintendo Gamecube ed è stato uno dei videogiochi più importanti di sempre per me e mia sorella". Considerando che uscì nel 2002, significa che la Larson è una fan davvero sfegatata e della prima ora, e nel corso della chiacchierata la star ha spiegato come sarebbe un sogno, per lei, recitare in un eventuale adattamento del gioco.



"Sostengo Animal Crossing fino in fondo. Penso faccia davvero bene al cuore". E qualcuno già la immagina nei panni di Isabelle, la coloratissima e gentilissima Shih Tzu che ha debuttato nella serie in Animal Crossing: New Leaf. La Larson ha anche pubblicato una foto via Instagram dove la vediamo con la Switch dedicata al gioco in mano e la camicia di Nook.



E in didascalia scrive: "Sono già ossessionata da Animal Crossing New Horizon. Tom Nook mi è mancato tantissimo. Se state cercando un dolce modo per passare le vostre ore in casa, vi raccomando caldamente di prendere la vostra Nintendo Switch e fuggire subita sulla vostra isola".



Fantastica.