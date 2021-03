Bridget Jones, Sally Phillips accusata dalla sua chiesa: il suo personaggio impreca troppo

Non sempre il lavoro dell'attore va di pari passo con la vita privata di una star: al personaggio può capitare di dire o fare cose che il suo interprete non direbbe e non farebbe, ma la polemica, si sa, è sempre dietro l'angolo. Sally Philips lo sa bene, avendo dovuto rispondere ad alcune accuse ai tempi de Il Diario di Bridget Jones.

L'attrice, come tutti ricorderete, interpreta una delle migliori amiche di Bridget, Shazzer: proprio come la protagonista la nostra è una senza troppi peli sulla lingua, piuttosto prodiga di imprecazioni ed espressioni decisamente sboccate in netto contrasto con i dettami di praticamente qualunque religione esistente.

La Chiesa della Rinascita, di cui la nostra Philips fa parte, non tardò dunque a manifestare la sua contrarietà al linguaggio utilizzato dall'attrice del film, definendolo inappropriato ad una donna di fede. L'attrice, dal canto suo, decise di non fare passi indietro: "La mia posizione al riguardo è che, se ci fosse concesso di interpretare soltanto personaggi perfetti, allora potremmo interpretare solo Gesù e qualcuno avrebbe sicuramente problemi anche con quello. Le persone non sono perfette. Il mio lavoro è interpretare un personaggio con amore, per far sì che l'amore per quel personaggio sia possibile" fu la replica di Philips.

Tornando alla nostra protagonista, comunque, la lavorazione del film fu una vera impresa per Renée Zellweger: ecco quali follie fece l'attrice per prepararsi al ruolo di Bridget Jones, tra diete sregolate e lavori in incognito.