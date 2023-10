Bridget Jones's Baby, la regista girò un finale alternativo!

La saga di Bridget Jones è la romance che piú ha segnato gli anni 2000 sia per i temi che per il modo in cui rappresenta la donna al cinema nella cultura occidentale. Nel terzo ed ultimo capitolo, Bridget Jones's Baby, il finale fu tenuto segreto fino all'ultimo.

Insomma, Bridget Jones un pò come Avengers Endgame . Memore dei ricordi dei Russo che attirarono il cast dicendo di aver girato la scena di un matrimonio in Avengers , prima di loro ad usare questa tecnica era stata Sharon Maguire che aveva deciso di non comunicare neanche agli attori il finale di Bridget Jones's Baby. La scelta, nonostante abbia lasciato interdetti gli attori, fu accettata di buon grado.

Negli ultimi minuti del film, infatti, vediamo Bridget dichiarare, affermano, il suo amore per Mark mentre sta dando alla luce il suo bambino. I due possibili padri decidono di fare il test del DNA ma l'esito rimane misterioso fino al momento in cui, un anno dopo, durante il matrimonio di Bridget e Mark, viene reso chiaro che il secondo è il padre del bambino. La regista, per mantenere segreto il fatto fino all'arrivo in sala del film, decise di girare anche un finale alternativo dove Jack, interpretato da Patrick Dempsey, risultava essere il padre biologico del nascituro.

