Bridget Jones's Baby, un personaggio fu svelato solo grazie al trailer

Bridget Jones's Baby, terzo capitolo di una delle saghe rom-com più amate di sempre ha rivelato importantissime sorprese solo fino agli ultimi minuti. E' strano che in una commedia romantica ci sia un colpo di scena ma mai come questa volta, questo "elemento" è stato incarnato in un personaggio.

Oltre a girare un finale alternativo per Bridget Jones Baby, un personaggio fu rivelato solamente all'uscita del trailer. Oltre all'ingresso di Patrick Dempsey nell'universo dell' "eroina" più improbabile della storia della commedia romantica, il film all'uscita del trailer fece non poco scalpore la presenza di un'attrice che non era stata annunciata. Stiamo parlando, ovviamente, di Emma Thompson che nel film viene presentata come la ginecologa di Bridget pronta a seguirla durante la nascita di suo figlio.

Il personaggio venne annunciato solamente nel primo trailer ufficiale del film dopo che il pubblico, per mesi aveva fatto congetture su nuovi personaggi che sarebbero stati introdotti. L'ingresso di Emma Thompson confermò l'enorme aspirazione del film che puntava ad attrarre nel suo circolo anche attori pluripremiati. Il ruolo, principalmente comico, ha avuto una importanza cruciale nell'economia del film e soprattutto nella gestione dei tempi di commedia.

