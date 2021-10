Bridget Jones's Baby, Colin Firth sicuro: 'Jack è un rivale peggiore di Daniel Cleaver'

La storia di Bridget Jones è fatta di fallimenti, sfortune, gag, amicizie poco raccomandabili, situazioni lavorative e non ai limiti dell'incredibile ma, soprattutto, di amori più o meno felici. Il terzo capitolo della saga, in particolare, introduce un terzo elemento maschile oltre ai già noti Daniel Cleaver e Mark Darcy.

Terzo elemento che risponde al nome di Jack Qwant, miliardario inventore di un sito d'incontri con cui la nostra trascorre una notte durante un festival, per poi ritrovarselo come possibile padre del suo bambino: una situazione che, stando a quanto dichiarato dallo stesso Colin Firth, si rivelerà per il suo Mark Darcy parecchio più spinosa di quanto non fosse la rivalità con lo scomparso Daniel Cleaver.

"Mark non pensava che Daniel Cleaver fosse migliore di lui. Questo Jack dà più l'impressione di essere un tipo a posto e affascinante, e in un certo senso la cosa fa più paura" furono le parole dell'attore al riguardo. Come dargli torto, d'altronde: nel corso del film Jack si dimostra attento, premuroso ed effettivamente interessato a Bridget, tutt'altra storia rispetto all'inguaribile narcisista interpretato da Hugh Grant!

Cosa ne pensate? Credete che Darcy avesse ragione a preoccuparsi della presenza di Jack nella vita della sua amata?