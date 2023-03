Bridget Jones's Baby, chi è il padre del bambino di Bridget?

La vita sentimentale di Bridget Jones non è mai stata il massimo della stabilità, tra picchi d'incredibile coinvolgimento romantico e bassi, tanti bassi tra delusioni, fidanzati fedifraghi e prolungati periodi di vita da single. Nel terzo film della saga, però, ecco il fulmine a ciel sereno: la nostra Bridget scopre di essere incinta!

Facciamo un po' di ordine: nel terzo e ultimo capitolo della trilogia vediamo Bridget, ancora una volta in crisi dopo aver partecipato al funerale di Daniel Cleaver e aver rotto con Mark Darcy, passare una notte con un uomo conosciuto a un festival, tale Jack (interpretato da un altro volto noto delle commedie romantiche, Patrick Dempsey).

Poco tempo dopo, il personaggio di Renée Zellweger rincontra Mark, in procinto di divorziare dalla moglie: i due passano una notte insieme e, qualche tempo dopo, la nostra Bridget scopre di aspettare un bambino! A questo punto, però, ci sono due candidati alla paternità: dopo varie peripezie e tira e molla con entrambi gli uomini, Bridget decide dunque di tornare con il suo storico partner, che si rivela essere, sul finale del film, anche il padre del bambino.

Tutto è bene quel che finisce bene: dopo essersi scontrati nel corso del film, Mark e Jack decidono di comportarsi in maniera matura e mettono da parte ogni tipo di rancore, come dimostra il fatto che il personaggio della star di Grey's Anatomy sia addirittura presente al matrimonio degli altri due. Sarà finita qui? Chi può dirlo, tanto più che, a quanto pare, Daniel Cleaver è stato ritrovato ancora vivo... Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Bridget Jones's Baby.