Bridget Jones's Baby, 10 attualissime lezioni di vita dalla romance con Renée Zellweger

Stasera alle 21:20 torna in onda su La5 l'intramontabile Bridget Jones's Baby, terzo e ultimo capitolo della romance degli errori portata avanti dalla due volte Premio Oscar Renée Zellweger. Che siate innamorati, single, tristi, felici o semplicemente annoiati, è la visione che fa per voi. Assieme a queste 10 regole d'oro.

Era il 2016 quando la Zellweger tornò per l’ultima volta a vestire i panni dell’antieroina più indecisa e volubile di sempre – mentre Hugh Grant abbandonava Bridget Jones – un modello di comportamento (all’inverso) e di come, soprattutto, imparare dai propri continui errori in fatto di sentimenti. Dalle sue disavventure, negli anni, abbiamo tratto 10 massime di vita che suoneranno certamente stucchevoli. Ma vederle alla prova costume resta sempre indimenticabile.

Mai fidarsi delle prime impressioni: Hai di fronte un eccentrico strambo che indossa un maglione da renna e ti definisce, testualmente, una “zitella verbalmente incontinente, che fuma come un camino, beve come un pesce e si veste come sua madre”? Aspetta a giudicare, potrebbe essere il partner della tua vita.

Mettiti a tuo agio: Bridget Jones ce l’ha insegnato con i vestiti, proprio quei mutandoni della nonna citati da Colin Firth. Ma questa è una massima che si applica a ogni aspetto della vita. Bisogna fidarsi del giudizio degli altri, certo, ma non sulle cose superficiali o che non reputiamo importanti.

Quando è troppo è troppo: Cambiare guardaroba, anche qui, è una metafora che ci riporta a quando, dopo che Daniel Cleaver le ha spezzato il cuore e l'ha umiliata, Bridget capisce che non deve aver paura di mollare tutto e cambiare vita, anche se questo vuol dire cercarsi un nuovo lavoro.

Insegui i tuoi sogni: Fra alti e bassi, il percorso di Bridget nel mondo lavorativo non è sempre dei più felici, molto spesso influenzato dalla propria vita sentimentale. Ma proprio in questo terzo capitolo riesce, dopo tanto duro lavoro, a ottenere la posizione dei suoi sogni. Niente spoiler.

I bad boys non sono cool: Di fatto è ciò che muove le trame dei film di Bridget Jones per gran parte del tempo, il suo continuo rincorrere cattivi ragazzi. Poi sbattere la testa, capire, rialzarsi e scegliere quello con il maglione da renna.

I difetti sono parte di noi: Ovviamente parliamo di piccoli difetti o di quelli che siamo solo noi, a crearci nella nostra testa sulla base dei costrutti sociali. Ovviamente, invece, dobbiamo trarre lezioni di vita di fronte a tutti gli altri. Ma impariamo ad amarci, anche i difetti ci rendono chi siamo.

Chi trova un amico: Trova un tesoro, il proverbio lo conosciamo tutti. E sicuramente lo conosce molto bene Bridget, che nel corso dei tre film ha potuto fare costante affidamento, rispetto agli alti e bassi nel lavoro e nei sentimenti, sulle sue insostituibili amiche.

Lucchetta il diario: Altro snodo cruciale della trama del primo film, tanto da rientrare nel titolo che poi avrebbe fatto storia. In fondo, nell’era della rivoluzione tecnologica, lasceresti il tuo telefono in mano a chiunque? Almeno mettici il codice!

Il divertimento non ha età: Non si è mai troppo vecchi per buttarsi in un’esperienza che avremmo sempre voluto fare. Prendete Bridget. Nel terzo film va a un concerto e incontra Patrick Dempsey. Se volete scoprire il seguito, il film vi aspetta stasera.

Goditela: In fondo, ti trovi a dover scegliere fra tre sogni come Colin Firth, Patrick Dempsey e Hugh Grant, che non si sa chi sia il migliore in Bridget Jones (o il peggiore). Se sei indecisa/o, nell’attesa, goditela. Anche se questa massima potrebbe far storcere il naso a molti.

Per cui concludiamo dicendo: a un certo punto, una decisione prendila. Voi, per esempio, rivedrete il film stasera?