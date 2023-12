Bridget Jones, Renée Zellweger fumò delle sigarette alle erbe per il film!

Capita molto spesso che gli attori nell'interpretare determinati personaggi siano costretti a fumare. Nel corso degli anni, si sono pensati arrangiamenti sempre diversi che coinvolgevano, molte volte delle sigarette alternative. Ciò è successo anche per in Bridget Jones.

Oltre ad essere una trilogia che detiene un record tutto al femminile, Bridget Jones ha molto più lavoro dal punto recitativo di quanto molti si possano aspettare. Oltre ad ingrassare ed acquistare una parlata inglese, aderente al luogo da cui proveniva il personaggio, la Zellweger fu costretta anche a fumare. Una delle caratteristiche di Bridget, infatti, era quella di essere una fumatrice incallita nonostante i tentativi di perdere il vizio.

Pur di rappresentare in maniera aderente il personaggio, l'attrice decise di non fumare tabacco ma delle sigarette alle erbe che poi, anni dopo, furono utilizzate per lo stesso motivo anche da Jon Hamm in Mad Men. Nel corso degli anni al cinema è diventata quasi una abitudine per gli attori usare questi trucchi per evitare di fare qualcosa che, dal punto di vista della salute, non può fare altro che male. In un certo senso il metodo della Zellweger ha aiutato moltissimi attori dopo di lei a trovare una scappatoia al problema.

L'attrice si immedesimò talmente tanto nel ruolo che Hugh Grant scoprì solo dopo le riprese della nazionalità americana della Zellweger. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!