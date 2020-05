Bridget Jones tra Hugh Grant, Colin Firth e Patrick Dempsey: ma chi è il migliore?

Bridget Jones sarà anche la single imbranata che tutti conosciamo, ma in fatto di uomini in fin dei conti non è mai caduta male: il personaggio di Renée Zellweger, nel corso di tre film, ha saputo destreggiarsi tra tre sex-symbol come Colin Firth, Hugh Grant e Patrick Dempsey.

Conosciamo tutti, ovviamente, il finale della storia: a vincere il cuore di Bridget è quel Mark Darcy che sin dal primo istante era sembrato la scelta più giusta. Ma, in fin dei conti, è davvero questo il miglior lieto fine possibile per la nostra eroina?

Certo, nel terzo film della saga il Daniel Clever di Hugh Grant è fuori combattimento per ovvie ragioni, ma non sono poche le donne che in fin dei conti avrebbero preferito cedere al fascino del bello e impenitente, nonostante i suoi continui sotterfugi e tradimenti.

Cosa dire allora di Patrick Dempsey? Il Derek Shepard di Grey's Anatomy è il sogno di milioni di donne e, tutto sommato, in Bridget Jones's Baby ci viene presentato come un fidanzato capace di riempire la sua donna di attenzioni al pari, se non meglio, dello stesso Darcy.

Proprio qui cade infatti il punto debole del personaggio di Colin Firth, che paga l'essere troppo preso dal suo lavoro e il sottostare, in determinati frangenti, ad un protocollo troppo rigido per una pasticciona come Bridget.

A voi la parola, dunque: chi pensate sia il migliore fra i tre uomini di Bridget? Nel dubbio, comunque, potete ripassare Bridget Jones's Baby con la nostra recensione.