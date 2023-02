Bridget Jones, quanti film ci sono sul personaggio di Renée Zellweger?

Pochi personaggi hanno influenzato l'immaginario cinematografico femminile, nel corso degli ultimi 30 anni, quanto Bridget Jones: la prima trasposizione dei romanzi di Helen Fielding ci regalò nel 2001 uno dei personaggi femminili più memorabili e d'impatto di sempre, ottenendo un successo tale da guadagnarsi più di un sequel.

Quella di Bridget Jones è infatti una trilogia: al primo capitolo per il quale Renée Zellweger ingrassò di ben 25 chili hanno infatti fatto seguito altri due film, vale a dire Che Pasticcio, Bridget Jones (2004) e Bridget Jones's Baby, uscito nel 2016 a ben 15 anni di distanza dall'esordio della saga sul grande schermo.

Dei tre film, solo i primi due sono tratti dalle omonime opere di Helen Fielding, mentre il terzo si basa su una trama pensata esclusivamente per il grande schermo (non ci sono attinenza, infatti, con il terzo capitolo della saga letteraria, Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo); la serie, come sicuramente ricorderete, segue le avventure della giornalista più pasticciona e impacciata del Regno Unito, tra disavventure sentimentali e professionali e una realizzazione personale che sembra sempre doverle sfuggire a un passo dal definitivo lieto fine.

