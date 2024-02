Bridget Jones 4 è ufficiale! Le riprese inizieranno a maggio

La trilogia di Bridget Jones detiene un record tutto al femminile, ed ecco che arriva l’annuncio di un quarto capitolo della saga.

Bridget Jones sta per tornare al cinema e con lei Renee Zellweger nei panni della protagonista. Dovrebbero fare il loro ritorno anche Colin Firth e Hugh Grant, rivali d’amore nei precedenti film. Le riprese della pellicola dovrebbero iniziare a maggio. Il film sarà basato sul romanzo del 2013 Bridget Jones: Mad About The Boy, che “racconta la storia di Jones come madre single di 51 anni con due figli, alle prese con i social media e le app di incontri.”

Una fonte riporta al giornale The Mail on Sunday che: “Bridget è tornata e sta per conquistare Londra. Le riprese sono già state pianificate e tutta la pre-produzione è in corso. Renee Zellweger è entusiasta di riprendere il suo ruolo: "Adora il personaggio". Si prevede che la febbre da Bridget Jones travolgerà Londra questa primavera.” Le pellicole sono basate sui romanzi di Helen Fielding. La stessa scrittrice si era espressa a favore di un quarto film: “Ogni film che viene realizzato è un miracolo. Penso che sia molto difficile fare film, realizzarli e farli bene e noi vogliamo che siano davvero buoni. Ma lo spero davvero. Mi piacerebbe vederlo sullo schermo.”

Sapevate invece che Renee Zellweger fumò delle sigarette alle erbe per le riprese di Bridget Jones?