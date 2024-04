Bridget Jones 4, torna anche Hugh Grant! Ecco il cast e il titolo ufficiale

Il momento in cui torneremo a seguire le esilaranti vicende sentimentali di Bridget Jones si avvicina: il quarto capitolo della saga sta man mano prendendo forma e, nell'attesa che le riprese prendano il via, le ultime notizie ci permettono di farci un'idea di quello che sarà il nuovo film della serie con Renée Zellweger.

A qualche settimana dall'annuncio di Bridget Jones 4, infatti, siamo finalmente riusciti a sapere qualcosa in più sul grande ritorno della giornalista più imbranata e sentimentalmente incasinata della storia del cinema, a partire proprio dal titolo del film che sarà Bridget Jones: Mad About the Boy.

Le novità più interessanti riguardano però il cast, che oltre a dare il benvenuto ad alcune new entry vedrà il ritorno di tutte le vecchie glorie: in primis l'ovvia Renée Zellweger, ma anche Emma Thompson (che in Bridget Jones's Baby aveva dato volto alla dottoressa Rawlings) e soprattutto Hugh Grant, che sarà chiamato quindi a vestire ancora una volta i panni dell'odioso, narcisista e affascinante Daniel Cleaver.

Al cast si uniranno quindi anche Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall, mentre regista dell'operazione sarà il Michael Morris di To Leslie. Nel film, stando al libro da cui è tratto, seguiremo le avventura di una Bridget ormai nei suoi cinquant'anni alle prese con il mondo moderno: riuscirà la nostra a trovare un po' di pace? Lo scopriremo solo tra un po' di tempo!

