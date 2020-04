Bridget Jones, 25 chili presi e lavoro in incognito: le follie di Renée Zellweger

Identificare Renée Zellweger con la sola Bridget Jones è un torto imperdonabile nei confronti di un'attrice che ha dimostrato di valere tanto anche in altri ruoli (si veda Judy, ad esempio): la "colpa", però, è di Zellweger stessa e dell'incredibile lavoro che l'attrice svolse per entrare non solo nei panni, ma nella vita del suo personaggio.

Sin dall'uscita de Il Diario di Bridget Jones, infatti, attrice e personaggio diventarono praticamente una cosa sola al punto da essere difficilmente distinguibili, risultato frutto di sacrifici al limite della follia fatti dall'attrice durante la preparazione al film.

Parliamo ad esempio dell'aspetto fisico: per assumere le sembianze della ragazza pienotta, impacciata e poco sicura di sé Zellweger ingrassò quasi trenta chili! Roba, insomma, da far impallidire il Christian Bale di American Hustle (o quasi, insomma).

L'approccio fu però anche di tipo mentale: per abituarsi a pensare e a ragionare come Bridget Renée lavorò per circa un mese in una vera casa editrice, ovviamente sotto falso nome. La cosa divertente è che l'attrice tenne per tutto il tempo sulla sua scrivania una foto dell'allora fidanzato Jim Carrey, cosa che dovette sembrare ben strana a chi non l'avesse riconosciuta: nessuno, però, le disse nulla al riguardo per timore di offenderla!

Cosa ne pensate? Credete che ne sia valsa la pena o che la povera Renée abbia fatto sforzi eccessivi per il ruolo di Bridget? Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Bridget Jones's Baby.