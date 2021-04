Bridgerton: la star Phoebe Dynevor debutta al cinema col nuovo film Sky, la prima foto!

L'enorme successo di Bridgerton, la seguitissima serie tv di Netflix, si è tradotto anche nel lancio della carriera di due giovani star, Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor: se il primo sarebbe addirittura in lizza per il ruolo del prossimo James Bond, la seconda si appresta a debuttare al cinema.

Stiamo parlando di The Color Room, un nuovo film Sky Original in arrivo entro la fine dell'anno con protagonista proprio Phoebe Dynevor e David Morrissey (The Walking Dead), nonché Mathew Goode e l'attore Darci Shaw, visto recentemente in un'altra serie tv Netflix, Gli irregolari di Baker Street.

Il film vedrà Phoebe Dynevor nei panni di Clarice Cliff, una donna che con la sua creatività e la sua determinazione ha rivoluzionato la condizione della donna sul posto di lavoro nell'Inghilterra del XX secolo, lottando contro le difficoltà femminili nell'ambiente delle fabbriche degli anni '20. Mathew Goode interpreta il carismatico proprietario della fabbrica Colley Shorter, col quale Clarice dovrà confrontarsi. Potete vedere la prima foto del film in calce all'articolo.

Ricordiamo che la Dynevor tornerà nella seconda stagione di Bridgerton, diversamente da Regé-Jean Page, che invece come annunciato nei giorni scorsi non sarà convocato per altre visite a corte. Secondo quanto riferito l'arco narrativo del suo Duca è considerato concluso con la prima stagione, ma allo stesso tempo Page sarebbe "concentrato esclusivamente sulla sua fiorente carriera cinematografica". Prossimamente apparirà in The Grey Man dei fratelli Russo, il film più costoso di sempre per Netflix con protagonisti Ryan Gosling, Chris Evans ed Ana de Armas e già aperto ad un franchise, e prenderà parte anche all'adattamento cinematografico di Dungeons and Dragons, con Chris Pine e Michelle Rodriguez.