Bridgerton: pioggia di critiche per la diversità nello show, la risposta di un'attrice

Se non fosse chiaro già dallo show, fareste bene a non far arrabbiare Miss Penelope Featherington a.k.a. Nicola Coughlan, perché la ragazza non le manda certo a dire agli hater di Bridgerton, in particolar modo se l'argomento in questione è la diversità.

Bridgerton è ormai sulla bocca di tutti da settimane, ovvero fin dal suo debutto su Netflix, ma già da prima che lo show targato Shondaland arrivasse sulla piattaforma streaming, c'era chi storceva il naso alle scelte creative operate nella serie, nello specifico riguardo al casting.

Non sono sono stati in pochi, infatti, a lamentare la presenza di una Regina di colore (Queen Charlotte, interpretata da Golda Rosheuvel), per dirne una, e a gridare al "politically correct a ogni costo".

Ma una delle attrici della serie, Nicola Coughlan, non ci sta, e su Twitter ha tirato una frecciatina ai suddetti detrattori...

"Avete presente quelle persone che dicevano 'La diversità non funziona nei period drama'? Beh, 63 milioni di famiglie la pensano diversamente, quindi..." scrive un tweet commentando l'enorme successo della serie su Netflix, e aggiunge "E ricordate quelle persone che cercavano di dare un voto basso allo show su IMDb proprio perché c'era tutta questa diversità? Non potete abbassare il voto ora che siamo il quinto originale Netflix di più grande successo".

In effetti, la popolarità della serie sembra crescere di giorno in giorno, e una parte del web è davvero innamorata di Bridgerton e dei suoi attori (attualmente, lo starmeter di IMDb vede una sfilza di star di Bridgerton solo nelle prime 10 posizioni), quindi almeno sul fronte numerico, non si può obiettare sul successo dell'operazione.

Ma voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.