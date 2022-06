Bridgerton 3, Jonathan Bailey sul passaggio di testimone: 'Sono orgoglioso di Luke'

Il protagonista della seconda stagione di Bridgerton Jonathan Bailey dice la sua sul passaggio di testimone che vedremo nei nuovi episodi, che saranno incentrati su Colin e Penelope.

Se chiedete a Jonathan Bailey come ci si sente a cedere il trono di Re di Bridgerton a Luke Newton per la terza stagione della serie Netflix, non aspettatevi rancori o lamentele.

Anzi...

"Penso sia grandioso" ha risposto l'attore "Ho fatto esperienza nell'essere un personaggio di supporto per Phoebe [Daphne], ho amato farlo, e ho fatto esperienza nel supportare Simone [Kate] e Charitra [Edwina], e anche questa è stata fantastica. Perciò sì, non vedo l'ora".

E non ha dubbi che andrà tutto per il meglio: "So già che sarò così orgoglioso nel vedere come Luke raccoglierà il testimone [come personaggio principale]. E sì, non potrei desiderare di meglio. E poi, è davvero importante per me esserci per lui, perché Anthony è il fratello maggiore, ma deve fare spazio e lasciare che anche la loro travolgente storia d'amore possa essere mostrata".

C'erano dei dubbi su quale potesse essere la coppia protagonista di Bridgerton 3, considerato il rapporto della serie con i libri di Julia Quinn, ma i produttori di Bridgerton avevano anticipato che non avrebbero seguito pedissequamente il cartaceo, e così è stato: Colin e Penelope hanno dunque "sorpassato" Benedict e Sophie la cui storia veniva raccontata prima su un piano cronologico, e dunque saranno Luke Newton e Nicola Coughlan sotto le luci dei riflettori nei prossimi episodi.