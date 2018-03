Brianna Hildebrand smentisce le voci negative circolate intorno a Deadpool 2

Negli ultimi giorni tutti sembrano parlare di. Ma non per i giusti motivi. Le voci, iniziate a circolare qualche settimana fa, parlavano di un film in difficoltà, con le riprese addirittura modificate in seguito al risultato negativo di alcuni test screening con il pubblico. Voci che in seguito sono state smentite da più parti.

Altre voci infatti hanno smentito tali affermazioni, affermando che il test screening fosse andato bene e che le nuove riprese fossero solo una risposta al feedback positivo del pubblico. Ora una star del film è uscita allo scoperto, dichiarandosi in sintonia con quest'ultime affermazioni.

Si tratta di Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), che in un'intervista a ScreenGeek ha dichiarato:"Non c'è nulla che sia andato storto. Penso che sia un malinteso comune, che la gente pensi che riprese aggiuntive servano a risolvere cose che al pubblico non piaceva. Molte volte le riprese aggiuntive servono proprio per aggiungere altre cose che le persone amano. i registi guardano di nuovo i loro film e dicono 'meglio sistemarli'. Non so quanto posso dire al riguardo".

I commenti di Brianna Hildebrand sono in linea con quello che riportava Collider, circa le riprese aggiuntive, visto che ai test sembra che il pubblico volesse vedere maggiormente in scena i personaggi di Cable e Domino.

Il primo Deadpool è stato un successo per il pubblico, diventando uno dei film più apprezzati negli ultimi anni. L'atteso sequel verrà rilasciato poco tempo dopo Avengers: Infinity War e poco prima di Solo: A Star Wars Story.

Il cast di Deadpool 2 comprende Ryan Reynolds nel ruolo di Wade Wilson/Deadpool, Morena Baccarin in quello di Vanessa Carlysle e Josh Brolin, new entry nel ruolo di Nathan Summers/Cable. Alla regia David Leitch sostituisce Tim Miller.