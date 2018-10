Brian Tyree Henry si aggiunge al cast di Godzilla vs. Kong

C'è un nuovo ingresso nel cast dell'atteso Godzilla vs. Kong. Variety ha confermato che Brian Tyree Henry è salito a bordo del progetto; sebbene il suo ruolo è ancora top-secret sembra sia molto "importante" nell'economia della pellicola.

Il cast della pellicola includerà Millie Bobby Brown (Godzilla: King of the Monsters) e Julian Dennison (Deadpool 2). Adam Wingard (The Guest) dirigerà il quarto capitolo di questo MonsterVerse, che arriverà nei cinema statunitensi il 22 maggio 2020; il film debutterà quasi un anno dopo l'uscita nelle sale cinematografiche di Godzilla: King of the Monsters di Michael Dougherty in uscita il 31 maggio 2019.

I dettagli su questo atteso film sono tenuti anch'essi top-secret ma è chiaro che i due leggendari mostri finiranno per scontrarsi sul grande schermo, come suggerisce il titolo.

Come dicevamo, il prossimo in uscita sarà Godzilla: King of the Monsters. In una recente intervista, il regista della pellicola, Michael Dougherty, aveva dichiarato: “Il mondo sta reagendo a Godzilla nella stesso modo in cui reagirebbe a ogni incidente terrificante, esagerando nella propria reazione. C’è una paranoia diffusa e infinite speculazioni sul fatto se lui sia veramente da solo lì fuori o se siamo minacciati da altri della sua specie”. Durante il panel al Comic-Con 2018, il filmaker ha confermato che nel film vedremo Rodan, Mothra, King Ghidorah e potenzialmente anche altre sorprese che adesso non sono state svelate e che faranno la felicità degli appassionati.